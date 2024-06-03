El ele tutuşan evli çift tutuklandı

Kuzeydoğudaki Lebap Eyaleti'nin başkenti Türkmenabat'ta son haftalarda polisin halka açık yerlerde el ele tutuşan, yakın oturan, öpüşen veya sarılan çiftleri hedef aldığı hakkında pek çok haber uluslararası basında yer alıyor.

Türkmenistan'da halka açık sevgi gösterileri yasaklanmadı, ancak başkent Aşkabat ve Meryem Eyaleti de dahil olmak üzere diğer Türkmen bölgelerindeki polis daha önce genç erkek ve kadınları parklarda ve sokaklarda ahlaki değerleri ihlal ettikleri gerekçesiyle çok sayıda çifti tutukladı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre tutuklanan şahıslar karakola götürüldükten sonra ahlaki değerlerle ilgili derslere katılmaya zorlanıyor.