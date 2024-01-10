El eli yıkar iki el de yüzü atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
El eli yıkar iki el de yüzü atasözünün anlamı nedir?
El eli yıkar iki el de yüzü atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

El eli yıkar iki el de yüzü atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İş birliği ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

İki kişi veya daha fazlasının birlikte çalışması ve birbirinize yardım etmesinin daha büyük ve etkili sonuçlar elde etme konusunda daha büyük bir iş başaracağı anlamını taşıyan atasözüdür.

Yardımlaşarak bir iş daha kolay bitirilebilir.

EL ELİ YIKAR İKİ EL DE YÜZÜ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Hadi bir el at da şu işi çabucak bitirelim tek başıma bunları çözemem, el eli yıkar, iki el de yüzü..."

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