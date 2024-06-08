El frenini çekmedi. Taksinin altına kaldı

Odunpazarı ilçesi Büyükdere mahallesinde Fazıl sokak ve Dalgıç sokak kesişiminde meydana gelen olayda, iddiaya göre 26 T0469 plakalı ticari taksi sürücüsü K.D.’nin el frenini çekmeyerek markete gitti.

Kaymaya başlayarak 2 kişiye çarpan bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Taksisini durdurmak isteyen sürücü de aracının altında kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç, kaldırma yastıklarıyla kaldırdı. İtfaiye ekipleri tarafından aracının altından çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.