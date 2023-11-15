El Ghazi kulübünü mahkemeye verdi

Filistin'e yaptığı paylaşım yüzünden Almanya Ligi Bundesliga ekiplerinden Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Anwar El Ghazi'den Alman ekibine karşı bir hamle geldi.
Almanya basınından Bild'de yer alan habere göre; Hollandalı futbolcu, sözleşmesini tek taraflı fesheden Mainz 05'i dava ederek mahkemeye verdi.
Yasal işlemlerin resmen başlatıldığı belirtilen haberin detayında, ilk davanın 6 Aralık tarihinde görüleceği belirtildi.
Hollandalı futbolcu, Mainz'de yıllık 2.5 milyon euro kazanıyordu.
28 yaşındaki futbolcu, davada haklı bulunursa kulüp, oyuncuya tazminat ödemek zorunda kalacak.
El Ghazi, bu sezon 3 maça çıktı ve 1 asistlik performans gösterdi.