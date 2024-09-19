El Halil'de İsrail operasyonu: 35 Filistinli gözaltına alındı

Kaynak: AA
El Halil'de İsrail operasyonu: 35 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir kadın ve gazetecinin de bulunduğu 35 Filistinliyi gözaltına aldığı duyuruldu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı ve aralarında bir kadın, gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu 35 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Son gözaltılarla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 800'ü aştığı, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ise 707 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Son Haberler
Cübbeli Ahmet İsmailağa'dan kopan hocaların evine geldiğini açıkladı. İsim isim liste verdi
Cübbeli Ahmet İsmailağa'dan kopan hocaların evine geldiğini açıkladı. İsim isim liste verdi
Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya ilk 11’de çıkması neredeyse kesin
Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya ilk 11’de çıkması neredeyse kesin
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Holownia ile görüştü:
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Holownia ile görüştü:
Bahçeli canlı yayında konuşuyor
Bahçeli canlı yayında konuşuyor
Dilan Çıtak Tatlıses savunma yapayım derken daha beter battı. Verdiği örneklere bakın...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses THY uçağında yaşananları anlattı