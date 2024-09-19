El Halil'de İsrail operasyonu: 35 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yoğunlaştığı ve aralarında bir kadın, gazeteci ve eski tutukluların da bulunduğu 35 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Son gözaltılarla birlikte, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 10 bin 800'ü aştığı, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında ise 707 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.