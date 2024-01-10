El ile gelen düğün bayram atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
El ile gelen düğün bayram atasözünün anlamı nedir?
El ile gelen düğün bayram atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

El ile gelen düğün bayram atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin başına gelen bir derde, soruna ya da sıkıntıya tek başına maruz kalmasındansa, bir topluluğun birlik içerisinde aynı sorunla mücadele etmesinin daha kolay olduğunu anlatmak için kullanmak amacıyla kullanılan bir atasözü olarak tanımlanır.

İnsanların bir sıkıntıyı birbirleri ile paylaştıkları zaman bu sürecin daha kolay atlatılabileceği anlamını taşıyan bir atasözüdür.

EL İLE GELEN DÜĞÜN BAYRAM ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"El ile gelen düğün bayram, hep beraber bu sorunun altından kalkacağız merak etme..."

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