"El Mocho" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı yakalandı

Kolombiya medyasında çıkan habere göre, Taraza kasabasında operasyon yapan askeri güçler, "El Mocho" lakaplı Federico Cardona'yı yakaladı.
Ordu ile polisin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonunda yakalanan "El Mocho" ve adamları, gözaltına alındı.
Yetkililerden gelen açıklamada, operasyonda 2 kilo sıvı kokain ile 1 kilodan fazla uyuşturucu madde de ele geçirildiği aktarıldı.
Uyuşturucu ticareti, adam kaçırma, gasp ve çete kurma suçlarıyla yargılanması beklenen "El Mocho"nun, ABD'ye iade edilip edilmeyeceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.
El Mocho'nun ünlü uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga'nın yeğeni olduğu açıklandı.
"Otoniel" Ekim 2021'de asker ve polisin birlikte gerçekleştirdiği operasyonla yakalanmış ve daha sonra ABD'ye iade edilmişti.
ABD'de 45 yıl hapis cezası verilen "Otoniel", Clan del Golfo örgütünün lideri olarak biliniyordu.