El Nino gidiyor yerine La Nina geliyor. Uzmanı açıkladı

Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz aylarına giriş yapıldı. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde devam ederken, ilerleyen gün ve aylarda havanın nasıl olacağı konusunda açıklama geldi.

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bu yıl mayıs ayında havaların biraz serin geçtiğini belirtti. Prof. Dr. Doğan Yaşar, El Nino'nun yerini La Nina'ya bırakacağını söyledi.

"KORUNDUĞUMUZ SÜRECE SICAKLIKLARIN AVANTAJI ÇOK BÜYÜK"

Prof. Dr. Yaşar, "Sıcaklık arttıkça tarım ürünleri artar, yağışlar da artar, keyif de artar. Ancak, bizler, biraz sıcaklardan etkileniriz. Çok sıcaklarda özellikle saat 10.00 ile 17.00 arasında yaşlılar, tansiyon hastaları dışarı çıkmamalı. İşleri varsa da bu saatler dışında ayarlamalılar. Sağlık açısından kendimizi koruduğumuz sürece sıcaklıkların avantajı çok büyük" dedi.

"EL NİNO'NUN ARKASINDAN 'LA NİNA' GELECEKTİR"

Geçen yıl 'Süper El Nino' yaşandığını anımsatan Prof. Dr. Yaşar, "Hala onun etkileri devam ediyor. 'Süper El Nino' okyanusların çok çok ısınması demek. Deniz suyu yaklaşık 2 derece kadar ısındı. Bu nedenle havalar çok sıcak geçti. Mesela geçtiğimiz nisan ayı 4.3 derece ile ortalamaların üstünde geçti. Yaklaşık olarak 16.3 derecelere çıktı ki Türkiye'de nisan ortalama sıcaklığı 12 derecelerdedir. Olağanüstü sıcak geçti ama artık 1 yıla yaklaşıyoruz 'Süper El Nino' yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir. Şu anda bu sıcaklığa aldanmayalım. Yavaş yavaş hava sıcaklıkları tekrar normale dönecektir. Bu yaz sıcaklık rekorları kırılabileceğine pek katılmıyorum. 'Süper El Nino' devam ederse olabilir ama büyük ihtimalle 'La Nina' yani soğumaya dönüş olacaktır" diye konuştu.

"ÇOK SICAK DÖNEMLERİN SONUNA GELİYORUZ"

Geçtiğimiz sene Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 4 Temmuz'da 'Süper El Nino olabilir' diye bir uyarı yaptığını ve bunun gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar, "Hatta 23 Temmuz'da Türkiye'de, İzmir'de 32.3 ile deniz suyu sıcaklık rekoru kırıldı. Çok ciddi bir rakam. Bu yıl şu anda herhangi bir şey yok. Hatta serin bile gidiyor. Şu an denize gidenler 'Üşüyoruz' diyorlar. Evet bu doğal bir şey. Yani artık 'Süper El Nino'nun yani çok sıcak dönemlerin sonuna geliyoruz. Yeniden mevsim normaline doğru bir hareket başladı. Büyük olasılıkla 'La Nina' başlayacaktır, hava soğuyacaktır" açıklamasını yaptı.

METEOROLOJİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ege Bölgesi genelinde artarak, 5 Haziran Çarşamba gününe kadar kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece, iç kesimlerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, il merkezlerinde görülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 derece olacağı ifade edildi.