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En tehlikeli suçlular dev hapishaneye götürüldü

El Salvador'da binlerce çete üyesi ve kanun kaçağı olan tutuklular ülkede yeni açılan "mega hapishaneye" nakledildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 13:50
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El Salvador'da en tehlikeli suçlular dev hapishaneye götürüldü

En tehlikeli suçlular dev hapishaneye götürüldü
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Suçla mücadeleye ağırlık veren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabından ülkede yeni açılan “mega hapishanenin” açılışını duyurdu. 40 bin mahkumun kalabileceği hapishane ile ilgili konuşan Bukele 2 bin çete üyesi ve suçlunun bu hapishaneye nakledildiğini açıkladı.

Bukele, “Burası onların yeni evi olacak ve burada topluma daha fazla zarar veremeyecekler” dedi. Geçen yıl OHAL kararı alan Bukele suçla savaşmaya başlamıştı.

Son aylarda 64 binden fazla mahkumun yakalandığı belirtildi.

Bukele’nin kurmayları suçla mücadelenin devam edeceğini duyurdu.

El Salvador’da suçla mücadele ise ülkenin gündemi oldu.

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