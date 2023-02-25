En tehlikeli suçlular dev hapishaneye götürüldü

Suçla mücadeleye ağırlık veren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabından ülkede yeni açılan “mega hapishanenin” açılışını duyurdu. 40 bin mahkumun kalabileceği hapishane ile ilgili konuşan Bukele 2 bin çete üyesi ve suçlunun bu hapishaneye nakledildiğini açıkladı.

Bukele, “Burası onların yeni evi olacak ve burada topluma daha fazla zarar veremeyecekler” dedi. Geçen yıl OHAL kararı alan Bukele suçla savaşmaya başlamıştı.

Son aylarda 64 binden fazla mahkumun yakalandığı belirtildi.

Bukele’nin kurmayları suçla mücadelenin devam edeceğini duyurdu.

El Salvador’da suçla mücadele ise ülkenin gündemi oldu.