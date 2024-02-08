El ve ayaklarda ani mavi-mor renk değişimlerine dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Raynaud fenomeni, ısı değişiklikleri veya stres nedeniyle kan damarlarının daralması sonucu ortaya çıkan ve toplumda yüzde 3-5 oranında görülen bir durumdur.

Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu, “Raynaud sendromunun (RB) en belirgin özelliği, el ve/veya ayak parmak uçlarında soğuk veya stresle birlikte mavi-mor renk değişimi yaşanmasıdır. Normal şartlarda, soğukta deriye giden kan damarları ısı kaybını önlemek için daralır. Fakat Raynaud hastalığında bu daralma uzun sürer. Bu da kan akışının azalmasına ve damarlarda oksijen seviyesinin düşmesine yol açar. Bu durum deride mavi-mor renk değişimine neden olur. Sonrasında damarlarda genişleme olur ve parmak uçları tekrar pembe-kırmızı renge döner" diye açıkladı.

Raynaud hastalığı, soğuk veya stres gibi tetikleyicilerle parmaklarda renk değişikliği, soğukluk ve ağrıya neden olan bir damar hastalığıdır. Bu hastalık genellikle genç kadınlarda görülür.

Raynaud hastalığı bazen tek başına olabilir veya başka bir hastalığın belirtisi veya eşlikçisi olabilir. Tek başına olanlara primer raynaud hastalığı, başka bir hastalıkla birlikte olanlara ise sekonder raynaud hastalığı denir. Sekonder raynaud hastalığı, iltihaplı romatizmal hastalıklar, vücut savunma sistemi hastalıkları gibi durumlarda ortaya çıkabilir.

Raynaud hastalığı sadece parmakları değil, kulak, burun, diz, meme ucu gibi bölgeleri de etkileyebilir. Parmaklarda kanlanma bozukluğu olursa, yara ve doku kaybı gibi ciddi sorunlar gelişebilir.

Raynaud hastalığının tanısı, hastanın yakınmaları ve muayenesi ile konulur. Bazı görüntüleme yöntemleri ve testler de tanıyı destekler.

Raynaud hastalığının tedavisi, altta yatan bir hastalığın olup olmadığına göre değişir.

Primer raynaud hastalığında, hastaların soğuk, sigara ve stresten uzak durmaları, damar genişletici ilaçlar kullanmaları önerilir. Sekonder raynaud hastalığında, eşlik eden hastalığın tedavisi yapılır ve damar genişletici ilaçlar hastanın durumuna göre verilir.

Ayrıca hastaların kullandıkları diğer ilaçların raynaud hastalığına etkisi de göz önünde bulundurulur.