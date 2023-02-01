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El yüz sürülen tarikat lideri Suriyeli çıktı

Suriye kökenli dini tarikat Haznevi'nin lideri Şeyh Muhammed Haznevi, geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi. Haznevi'nin destekçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandığı ve elinin öpülmesi için yarışa girildiği anlar kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 09:10
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El yüz sürülen Haznevi Tarikatının lideri Suriyeli çıktı

El yüz sürülen tarikat lideri Suriyeli çıktı
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İstanbul’da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde "Haznevi Tarikatının lideri" olduğu belirtilen Şeyh Muhammed Muta el Haznevi ve yanında ona eşlik eden takipçileri bulunuyordu.

Sosyal medyada yayınlanan videoda Haznevi yol boyunca aracına doğru yürürken yüzlerce müridleri tarafından önü kesildi. İnsanlar Haznevi'nin elini öperek ona dokunmaya çalıştı. Hatta kalabalıkta Haznevi bir ara düşer gibi oldu. Yoğun kalabalık arasında sonunda aracına binebilen Haznevi oradan uzaklaştı.

Yüzlerce kişinin tarikat lideri Haznevi’nin elini öpmeye ve dokunmaya çalıştığı o anlar sosyal medyada gündem oldu. Birçok eleştiri de beraberinde yapıldı.

HAZNEVİ TARİKATI NEDİR?

Tarikatın kökeni Suriye'de bulunuyor ve kendisini Nakşibendiliğin Halidiyye koluna bağlı olarak tanımlanıyor. Türkiye'de özellikle Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi Suriye sınırına yakın bölgelerde mensupları yer alan tarikat, Suriye'de büyüyen iç savaş ile birlikte Türkiye'ye taşındı.

Haznevi Tarikatı, özellikle son 5 yılda düzenlediği etkinlikler ve yaptığı dini törenlerle sık sık gündeme geliyor. Türkiye'de 39 noktada tarikata ait İlim ve İrfan dergisinin temsilcilikleri bulunuyor.

ŞEYH MUHAMMED MUTA EL HAZNEVİ KİMDİR?

Muta el Haznevi aslen Suriye'lidir. Şeyh İzzeddin olarak bilinen tarikat liderinin en gözde öğrencisiydi. Haznevi amacını ise, insanların mallarını toplamayan ve dünyevi siyaset ile uğraşmadan tüm gücünü, İslam davasının duyurulması, kelime-i tevhidin en yükseğe çıkarılması amacını gerçekleştirmeye adamak olarak açıklamıştır. Öte yandan Muhammed'in Telmaruf'taki şer-i ilimler medresesinde iki bine yakın talebe okuttuğu ve eğitim hayatlarının sonlanması ile yardımlarını sürdürdüğü söyleniyor. Nakşibendi-Haznevi tarikatı ise Nakşibendi-Halidiye kollarından biridir.

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Metin
1.02.2023 09:18
Allah akıl fikir versin bunlara başka ne diyeyim. Rezillik.  
 
Imanlı Türk
1.02.2023 09:15
Acaba Türküm, Atatürk'cüyüm, Kemalist'im, milliyetciyim, yerli ve milliyim diyenlerin 2 asır öncesi geçmişi nereye dayanır?  
 
Furkan
1.02.2023 09:14
Öpene değil öptürene bakmak gerekir.  
 
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