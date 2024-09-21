Elazığ için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, bugün öğlen saatlerinden itibaren Elazığ çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Uyarıda vatandaşların, ani sel, su baskınları, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.