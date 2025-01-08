Elazığ sis denizinde kayboldu

Kaynak: İHA
Elazığ sis denizinde kayboldu

Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Kent adeta sis denizine boğuldu ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ için sis ve pusu konusunda uyarıda bulunmuştu. Etkili olan yoğun sisle birlikte kent merkezi adeta bir sis denizinde kayboldu.

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Kent merkezinde yer yer etkili olan sis, görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metreye kadar, yüksek kesimlerde ise 3 metreye kadar düşürdü.

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Elazığ sis arasında kaybolurken tarihi Harput Mahallesi'nde ise güneş kendini gösterdi. Harput'ta dron ile kaydedilen görüntüler, görsel şölen sundu.

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Güneşin sisin üzerinden yükselerek ortaya çıkardığı eşsiz manzara görenleri kendine hayran bıraktı.

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