Elazığ sokaklarında kendini müziğin ritmine kaptırıp dans etti

Elazığ'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşanan ilginç bir olay, çevredeki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Sokaktan geçen bir kişi, br iş yerinin hoparlöründen yükselen müziği duyunca adeta kendinden geçti. Müziğin ritmine kapılan bu kişi, eline bir mendil alarak sokak ortasında oynamaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar, bu neşeli gösteriye kayıtsız kalmadı. Çay ocağında oturanlar ve yoldan geçenler geleneksel bir jest göstergesi olarak dans eden vatandaşa para taktılar. Bu anlar, orada bulunan diğer kişiler tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.