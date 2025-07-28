Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Elazığ'da 51 yaşındaki Görhan G. ile 52 yaşındaki Filiz D., sulama havuzunda ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Elazığ merkeze bağlı Sedeftepe köyünde meydana geldi. Üzüm bağlarının sulandığı havuzda biri kadın 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ölenlerin Görhan G. ve Filiz D. olduğu tespit edildi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

Elazığ'da 2 kişi sulama havuzunda ölü bulundu

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