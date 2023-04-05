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Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme

Elazığ’da geçen hafta yaşanan aile katliamında öğretmenin; anne, babası ve 3 kardeşini yataklarında uyurken öldürdüğü, ardından da intihar ettiği öğrenildi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:56
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Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme

Elazığ'da 6 kişinin öldüğü aile katliamında yeni gelişme
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Tartışma sonrası evden çıkan ve bir süre sonra geri dönen Hüseyin Fırat, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Hüseyin Fırat, babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut’u vurarak öldürdükten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

6 kişinin cansız bedenleri, iki savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde otopsileri tamamlanan 6 kişilik ailenin cansız bedenleri Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Yaşanan aile katliamında yeni bir detay ortaya çıktı.

UYURLARKEN ÖLDÜRMÜŞ

İddiaya göre, Hüseyin Fırat’ın anne ve babası ile 3 kardeşini yataklarında uyurken başlarına ateş ederek öldürdüğü, ardından intihar ettiği belirtildi. (AA)
 

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