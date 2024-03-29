Elazığ’da AKP ve MHP arasında ipler gerildi: DEM kazanırsa affetmeyiz

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde ardı ardına AKP’li belediyelere yönelik operasyonlar yapıldı.

İlk olarak AKP’li Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan fuhuş operasyonunda tutuklandı. Ardından ise Elazığ Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi.

Belediye’nin Hayme Ana Kadın Girişim Kooperatifi’ne ilişkin zimmet soruşturmasında 6 kişi tutuklanırken Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu da ifadeye çağrılmıştı.

OPERASYONLAR AKP’DE TEPKİLERE NEDEN OLDU

Seçim öncesi gerçekleşen operasyonlar AKP içerisinde tepkilere neden oldu.

İki partinin ayrı ayrı seçime girme kararı aldığı Elazığ’da, Emniyet ile yargı içindeki MHP’lilerin AKP’lilere operasyon düzenlediği iddiaları ortaya atıldı.

Elazığ Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve geçmişte MHP’den vekil adaylığı bulunan Prof. Dr. Orhan Özbey, Elazığ Emniyeti’ne FETÖ ithamında bulunarak, "Emniyet Müdürlüğü’nün zamanlaması çok manidar! FETÖvari operasyonları hatırlattı." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananlar sonrası yeni gelişmeler meydana geldi.

MHP’DEN EMNİYET’E DESTEK

MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, Özbey’in kendilerini tarif etmediğini belirten bir basın açıklaması yaptı.

Elazığ Emniyeti’nin düzenlediği operasyonlara destek veren Bal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Elazığ Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı huzur ve asayiş uygulamaları neticesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre suç oranlarının yüzde 27 bir düşüş gösterdiği ve hiçbir suç odağına nefes aldırılmadığı görülmektedir. Bu vesile ile öncelikle, İl Emniyet Müdürümüz Adnan Karayel ve tüm Emniyet Güçlerimize Elazığ halkı adına gecesini gündüzüne katarak canları pahasına vermiş oldukları fedakarca hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz, ayaklarının taşa gelmemesini diliyoruz."

CANLI YAYINDA ‘DEM’ SUÇLAMASI

Cumhur İttifakı’nın ortakları arasındaki Elazığ gerilimi bununla da sınırlı kalmadı.

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, yerel yayın yapan Kanal Fırat’ta katıldığı canlı yayında AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş’e seslendi.

Işıkver, “MHP’nin belediyesi olan Sivrice Belediyesi’ni almak için yaptığınız mücadeleyi DEM’in almak üzere olduğu Karakoçan için yapmıyorsunuz. Karakoçan ilçesini DEM kazanırsa Erol Keleş gitsin bunun hesabını versin.” dedi.

Işıkver, AKP’ye eleştirisini bir adım daha ileri götürerek, “Sivriceyi, MHP’den alsanız ne olur almasanız ne olur. Ama bir DEM Parti bayrağı orada (Karakoçan) kalkarsa millet vicdani da biz de sizi affetmeyeceğiz. Ben de affetmeyeceğim. Elazığlı da affetmeyecek.” diye konuştu.