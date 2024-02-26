Elazığ'da baraj gölünde mahsur kalmışlardı. 2 balıkçı 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Yurtbaşı Beldesi Akmezra mevkiinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre balıkçı M.A.T. ve C.E. saat 18.00 sıralarında avlanmak için tekneyle Keban Baraj Gölü’ne açıldı. Fırtınanın çıkması üzerine balıkçıların teknesi saat 21.30 sıralarında sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler, balıkçıları kurtarmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, getirdikleri botu suya indirdi ve balıkçıların olduğu mevkiye gitti.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmadan sonra balıkçılar, kurtarılarak kıyaya çıkartıldı. Durumları iyi olduğu gözlemlenen balıkçılar, tedbir amaçlı sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansa alındı.