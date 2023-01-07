7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya beton mikseri çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya beton mikseri çarptı

Elazığ’da bir beton mikseri, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 17:01
Takip Et

Elazığ’da beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya beton mikseri çarptı
+
Aa
-

Elazığ’da beton mikserinin çarptığı şahıs hafif yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 27 AOS 203 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmek isteyen E.A.’ya çarptı. Kazada yaya hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Pekin'de hava kirliliği 2022'de en düşük seviyeye geriledi
﻿Pekin'de hava kirliliği 2022'de en düşük seviyeye geriledi
﻿Pekin'de hava kirliliği 2022'de en düşük seviyeye geriledi
﻿Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı
﻿Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı
﻿Ankara Ayvalı pazarında silahlı çatışma çıktı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.