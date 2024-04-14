Elazığ'da cin vakası

Kaynak: İHA
Elazığ'da cin vakası
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi

Elazığ'daki ilginç olay Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi ‘Bizi cin çarptı’ diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de hoca geldi. Hocanın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ’daki hastanelere sevk edilmeyi redderek merkezden ayrıldı. Benzeri görülmeyen olayda ekipler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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