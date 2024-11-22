Elazığ’da dolandırıcılık operasyonu! Tutuklamalar var!

Kaynak: İHA
Elazığ’da dolandırıcılık operasyonu! Tutuklamalar var!

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan dolandırıcılık operasyonunda, 4 kişi tutuklandığı bildirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 10-12 Kasım 2024 tarihlerinde ev satın almak amacıyla 1 milyon 800 bin ve 1 milyon 510 bin Türk Lirasını tapu sahibi olmayan üçüncü şahısların hesaplarına gönderilmesi suretiyle gerçekleşen iki farklı dolandırıcılık olayının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında, Gaziantep ve Siirt'te olduğu tespit edilen M.A.Ç., Ö.D., E.Y. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı ve Elazığ'a getirildi. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Döner, iskender ve hamburger için gramaj denetimi
Döner, iskender ve hamburger için gramaj denetimi
İsmail Saymaz'ı Halk TV'nin yaktığı ortaya çıktı
İsmail Saymaz'ı Halk TV'nin yaktığı ortaya çıktı
Malatya'da ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Ağaç kovuğuna sıkışan köpek yavrusunu itfaiye böyle kurtardı
Icardi'den Wanda Nara’yı çıldırtan paylaşım! Küplere binip defalarca aradı
Icardi'den Wanda Nara’yı çıldırtan paylaşım! Küplere binip defalarca aradı
Kılıçdaroğlu'dan mahkemede çok sert açıklama: Hırsıza hırsız dediğim için karşınızdayım
Kılıçdaroğlu'dan mahkemede çok sert açıklama: Hırsıza hırsız dediğim için karşınızdayım