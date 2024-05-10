Elazığ'da fotokapanlara bakım yapıldı

Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ şubesi personelleri tarafından, yaban hayatı, doğal yaşamı ve popülasyonunun takibinin korunması gözetilerek farklı lokasyonlara, değişik boyut ve özelliklere sahip fotokapanlar yerleştirilmekte.

Hareket ve ısıya duyarlı halde olan, bununla beraber video ile fotoğraf çekme özelliği de bulunan fotokapanlar ile, hayvanların doğal yaşamına ilişkin veriler elde ediliyor.

Hayvan popülasyonunun artması, korunması ve kayıt altına alınması için önemli görevde olan fotokapanlar, ayrıca kaçak avlanmanın da önünü geçerek kaçak avcıların bulunmasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda ekipler tarafından arazide kurulu olan fotokapanların bakım, konum ve kart değişim işlemleri yapıldı.

Bununla beraber kaçak avcıların tespiti için denetimlerinde sürdüğü bildirildi.