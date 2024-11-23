Elazığ’da gösteri ve yürüyüşler yasak geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da gösteri ve yürüyüşler yasak geldi

Elazığ’da gösteri ve yürüyüşler Elazığ Valiliği'nce 7 gün süreyle yasaklandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “22 Kasım 2024 tarih ve 2024/12 sayılı oluru ile; Elazığ ili coğrafi sınırları içerisinde 23 Kasım 2024 günü saat 00.01’den 29 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar 7 gün süre ile Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi etkinlikler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Ayrıca il merkezinden, ilçelerden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu bir şekilde her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi kararı alınmıştır” denildi.

Son Haberler
Ankara'ya kar geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi uyardı
Ankara'ya kar geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi uyardı
Suya 26 zam geldi. İzmir Belediyesi açıkladı
Suya 26 zam geldi. İzmir Belediyesi açıkladı
CHP'li 414 belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı
CHP'li 414 belediye başkanı Genel Merkez'e çağrıldı
Rojin'in babasından otopsi açıklaması: Raporda boğulma yok!
Rojin'in babasından otopsi açıklaması: Raporda boğulma yok!
Elazığ’da gösteri ve yürüyüşler yasak geldi
Elazığ’da gösteri ve yürüyüşler yasak geldi