Elazığ'da iğrenç olay: 9 öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı

Kaynak: DHA
Elazığ'da iğrenç olay: 9 öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen okul müdürü tutuklandı
Elazığ'da 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan lise müdürü G.C., bir öğrencinin daha şikayeti üzerine çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Elazığ’da yer alan bir lisede okuyan kız öğrenci, CİMER’e yaptığı şikayette okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini öne sürdü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldıktan sonra 7 öğrenci daha okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia ederek şikayette bulundu.

28 Mart’ta gözaltına alınan müdür G.C., 29 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında idari soruşturma başlatılan okul müdürü G.C., zorunlu izne ayrıldı.

Son olarak dün bir kız çocuğu öğrencinin daha şikayetçi olması üzerine, Elazığ Cumhuriyet Savcılığı tarafından okul müdürü G.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. G.C., avukatıyla birlikte Elazığ Adliyesi'ne teslim oldu. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Elazığ 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen G.C., ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KARAR DOĞRU VE YERİNDE"

Soruşturmaya müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, kararın doğru ve yerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“8 öğrencinin şikayetiyle başlayan olay, 9'uncu öğrencinin de şikayetçi olmasıyla devam etti. 9’uncu öğrencinin şikayeti sonrasında savcılık harekete geçti ve şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti ve şüpheli tutuklandı. Biz yargılamaya olan inancımızı pekiştiren tutuklamayı yapan yargı makamlarına, sesimizi milyonlara duyuran sizlere, sürecin başından beri bir baba olma hassasiyetiyle davranan meslektaşım Kurtuluş Kuyucu’ya saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Adalet yerini bulacaktır biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu kararı doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyorum. Çünkü başlangıçta yaptığımız bir haber vardı, bu süreç iddia dahi olsa delillerin toplanması gerekir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tutuklamanın tedbiren yapılması gerektiği kanaatindeydik. Yargı makamları da bizlerle aynı kanaatte olduğu için çok mutluyuz” dedi.

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