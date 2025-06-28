Elazığ’da inşaatta can pazarı! İskele çöktü: 2 işçi yaralandı

Kaynak: İHA
Elazığ’da inşaatta can pazarı! İskele çöktü: 2 işçi yaralandı

Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan iş kazasında, bir inşaatın dış cephe iskelesi çöktü ve iki işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Elazığ'da yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Elazığ Çaydaçıra Mahallesi'nde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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