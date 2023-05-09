Elazığ’da kaçak balık avı yapan 3 şahsa, 49 bin lira ceza

Elazığ’da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde toplamda bir ton 775 kilo balık avlayan 3 şahsa, 49 bin 683 bin lira para cezası kesildi.

Elazığ’da kaçak balık avı yapan 3 şahsa, 49 bin lira ceza

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’nın baraj ve göletlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ç.’nin bulunduğu aracı tespit ederek durdurdu. Aracın içerisinde bir ton kaçak avlanan balık ele geçirildi.

aw887508-02.jpgAyrıca Baskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak balık nakli yapan H.Ç. ve M.A.’nın aracında 775 kilo kaçak avlanan balık ele geçirildi. Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 3 şahsa toplam 49 bin 683 bin lira para ceza uygulandığı bildirildi.

aw887508-03.jpgEle geçirilen balıkların ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi. (İHA)

aw887508-04.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor Güncel
Kuşadası'nda akıllı çöp konteyneri dönemi başlıyor
Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi Güncel
Bodrum’da ‘kayık ustalarına saygı gecesi’ düzenlendi
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak Spor
Yarı finalde kıtalararası derbi heyecanı yaşanacak
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı Dünya
AB 11'inci yaptırım paketinin detaylarını paylaştı
Bebek beşiğinden esrar çıktı Güncel
Bebek beşiğinden esrar çıktı
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Güncel
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak
Suriyeli kadından 'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Akşener'e skandal sözler. Oy kullanmaya giderken bunları unutmayın Güncel
Suriyeli kadından 'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Akşener'e skandal sözler. Oy kullanmaya giderken bunları unutmayın