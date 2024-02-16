Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Elazığ’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi yakalandı
Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İ,l Emniyet Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına ilişkin çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar sırasında; dolandırıcılık, silahla yağma ve kasten yaralama, hırsızlık, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak gibi çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan toplam 14 şahıs yakalandı.

Şahıslar, emniyette yapılan işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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