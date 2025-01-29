Elazığ’da mezrada yanan ev ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da mezrada yanan ev ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Elâzığ’da bir mezradaki bir evde çıkan yangın ile ilgili yapılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı. Jandarmada sorgusu tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Beşoluk köyü Bük mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkışıyla ilgili geniş çaplı inceleme ve çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonrasında olayı gerçekleştirilen şahsın Z.D. olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D. adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da mezrada yanan ev ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Elazığ’da mezrada yanan ev ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Elazığ’da mezrada yanan ev ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Son Haberler
ABD'de F-35 savaş uçağı uçurtma gibi çakıldı! Alev topuna döndü: Pilot fırlatma koltuğunu devreye soktu
Savaş uçağı uçurtma gibi çakıldı! Alev topuna döndü...
Trump durdurma kararı aldı! 19 yaş altındakiler için destek kaldırıldı
Trump durdurma kararı aldı! 19 yaş altındakiler için destek kaldırıldı
En Nesyri maça çıkmadan önce en son ne yaptığını açıkladı
En Nesyri maça çıkmadan önce en son ne yaptığını açıkladı
İşte araç almak isteyenlerin favorisi! En çok hangi araç tercih ediliyor? Tercihler neye göre değişiyor?
İşte araç almak isteyenlerin favorisi! En çok hangi araç tercih ediliyor? Tercihler neye göre değişiyor?
Elazığ’da mezrada yanan ev ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı
Elazığ’da mezrada yanan ev ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı