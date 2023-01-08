﻿Otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçıra Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABJ 083 plakalı otomobile, 23 ADE 172 plakalı belediye otobüsü çarptı. Kazada her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Kaynak: DHA)