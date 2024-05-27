Elazığ’da PKK'ya büyük darbe

Kaynak: İHA
Elazığ’da PKK'ya büyük darbe

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Palu ilçesi kırsalında terör örgütüne ait bir sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok miktarda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Elazığ Palu'da terör örgütü PKK'ye büyük darbe indirildi. EYP yapımlında kullanılan malzemeler, gıda, giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Palu ilçesi Burgudere köyü kırsalında icra edilen Şehit J. Er Süleyman AKAN-30 operasyonunda geçmiş yıllarda BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir sığınak ve içerisinde EYP yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte çok miktarda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için operasyonlarımız kesintisiz devam etmektedir” denildi.

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