Elazığ’da şiddetli rüzgarın ağır bilançosu

Elazığ'ın Baskil bölgesinde yaşanan kuvvetli rüzgarlar, ağaçları kökünden sökerek kayısı bahçelerine hasar verdi.

Elazığ'da son dönemde hissedilen aşırı sıcaklarla birlikte, bazı alanlarda şiddetli rüzgarlar günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.

Dün öğle vakti başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle daha geniş bir alana yayıldı ve aynı günün akşamında, rüzgarın şiddeti nedeniyle bazı evlerin çatıları havalandı.

En son Baskil ilçesinde de şiddetli rüzgarlar gözlemlendi. İlçede meydana gelen şiddetli rüzgarlar sebebiyle birçok kayısı ağacı devrildi ve meyveler yerlere saçıldı.

Üreticiler, hasat zamanı öncesinde yaşanan bu olaydan dolayı ekonomik zarara uğradıklarını ifade ettiler.