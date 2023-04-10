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Elazığ’da iki kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönerken, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:57
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Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ’da iki kişi arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda G.H. yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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