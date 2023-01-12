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Elazığ’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Elazığ’da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 14:49
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Elazığ’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Elazığ’da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K.'yı olayın ardından kullandığı silahla beraber yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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