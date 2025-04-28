Elazığ’da sır ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Olay, Sanayi Mahallesi Levent Sokak’taki 6 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Atilla’dan gün boyu haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle balkondan daireye girerek Atilla’yı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, Atilla’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Atilla’nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.