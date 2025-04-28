Elazığ’da sır ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Elazığ’da, yakınlarının haber alamadığı 52 yaşındaki Celal Atilla, evinde ölü bulundu.

Olay, Sanayi Mahallesi Levent Sokak’taki 6 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Atilla’dan gün boyu haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenle balkondan daireye girerek Atilla’yı hareketsiz halde buldu.

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Sağlık ekipleri, Atilla’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli ölüm üzerine cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Atilla’nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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