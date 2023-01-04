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Elazığ’da kırağı ağaçları beyaza bürüdü

Elazığ’da hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte kent genelinde kırağı etkili oldu. Ağaçlar ve yollar beyaza büründü.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:55
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Elazığ’da sis ve kırağı etkili oldu

Elazığ’da kırağı ağaçları beyaza bürüdü
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Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Elazığ’da kırağı, ağaçları kar yağmış gibi beyaza bürüdü.

Elazığ’da son günlerde hava sıcaklığı eksilerin altında seyretmeye başladı. Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte kent genelinde kırağı etkisini sürdürüyor. Adeta kar yağmış gibi görünen kırağı, ağaçları ve yolları beyaza bürüdü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde sıcaklıkların eksilerde seyredeceği ve kırağı ile sisin etkisini sürdüreceği bildirildi.


(Kaynak: İHA)

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