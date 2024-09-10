Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Kaynak: İHA
Elazığ’da sokak satıcılarına operasyon: 6 tutuklama

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında 6 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonla, uyuşturucu madde kullananlar ve sokak satıcılarına yönelik bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, 10 parça halinde 1 kilo 990 gram esrar, 5 parça halinde 45 gram metamfetamin, 2 parça halinde 116 gram sentetik kannabinoid, 115 adet sentetik ecza ve 10 gram ekstazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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