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Elazığ'da sopa ve sallama bıçaklı 'yol verme' kavgası: 10 gözaltı

Elazığ'da, 2 otomobil sürücüsü arasında başlayan yol verme tartışması sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 23:53
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Elazığ'da sopa ve sallama bıçaklı 'yol verme' kavgası: 10 gözaltı

Elazığ'da sopa ve sallama bıçaklı 'yol verme' kavgası: 10 gözaltı
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 (DHA) - Olay, akşam saatlerinde Malatya karayolu Çaydaçıra Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Sürücüler, otomobillerini yol üzerinde durdurup, araçlarından inerek tartışmaya başladı.

Tartışma, otomobilde bulunanların da dahil olmasıyla büyüyerek sopa ve sallama bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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