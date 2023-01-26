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14 adet tarihi sikke ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda peçeteye sarılı vaziyette 14 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:32
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Elazığ'da tarihi eser operasyonu

14 adet tarihi sikke ele geçirildi
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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ve narkotik köpek 'Vasıf’ın da katıldığı operasyonda 14 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. 
Ekiplerce şüphelinin kullandığı araç durdurularak ‘Vasıf’ isimli narkotik köpek ile arama yapıldı.

Yapılan arama sonucunda beyaz peçeteye sarılı vaziyette 14 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Ekiplerce M.E. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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