Elazığ’da torbacı operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına ilişkin yapılan çalışmada, 4 şahıs belirlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst ve ev aramalarında 4 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 20 adet fişek ve tabanca yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet pompalı tüfek ve 22 adet kartuş, 14 bin 434 adet sentetik ecza maddesi, 4 parça halinde toplam 29,42 gr Metamfetamin maddesi, 4 parça halinde toplam 9,65 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.