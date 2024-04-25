Elazığ’da toz bulutu etkili oldu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı toz taşınımı bugün Elazığ’dakendini gösterdi. Toz bulutu, adeta bir sis tabakası gibi şehrin üzerini kapladı.

Sağlık problemlerine yönelik vatandaşları da uyarıda bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur biçiminde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar olabileceğine vurgu yaptı.

Meteoroloji Müdürlüğünün toz taşınımı uyarısı yaptığını aktaran vatandaşlardan Oktay Can Dalgın, “Bende işe gelmek için minibüsle tarihi Harput Mahallesi'ne çıktım. Bayağı bir toz vardı, ben ilk bakışta sise benzettim.

Yukarıdan baktığımız zaman sarı bir görüntünün şehri kapladığını fak ettim. Toz bulutlarının sağlığımıza zararlı olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.