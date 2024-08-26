Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucunda, 3 kişi yaralandı.

Elazığ merkez Cahit Dalokay Bulvarı'nda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 BM 570 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 09 JY 814 plakalı otomobile arkadan çarparken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin ise kaza yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.

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