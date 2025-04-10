Elazığ’da unutulan servet sahibine teslim edildi

Kaynak: İHA

Elazığ’da düğün alışverişinden dönen bir grup, işyerlerinde unuttukları altın ve paralarını işletme sahibi Harun Erdem’e teslim etti. Erdem, güvenlik kameralarından tespit ettiği aileye, unuttukları eşyayı sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı.

Elazığ'da dün düğün alışverişinden gelen bir grup, şehir merkezinde faaliyet gösteren takı tasarımı işletmesine gelerek kolye ve bileklik yaptırdı. Düğün alışverişi için aldıkları altın ve paraları işletmenin içerisinde bırakan grup, işlemlerin ardından poşeti unutarak iş yerinden çıktı.

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Bir süre sonra işletme içerisinde bulunan poşeti fark eden çalışanlar durumu işletme sahibi Harun Erdem'e bildirdi. Sosyal medya üzerinden poşetin işyerinde olduğunu duyuran Erdem daha sonra güvenlik kamerasından poşetin kimin olduğunu tespit etti. Sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği aile, unuttukları bir poşet dolusu altın ve parayı sahiplerine teslim etti. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İşletme sahibi Harun Erdem, "Düğün alışverişinden dönüp gelen bir aile vardı. 7-8 kişilerdi. Burada altınlarını kolye ve bileklik yaptık. Güzel bir çalışmadan sonra kendileri iş yerimizden gittiler. Sonra burada poşet kaldığını fark ettik. Üzerinden birkaç saat geçmişti. Her gelene sorduk poşet kimin diye sorduklarımız bizim değil diyordu. Sonra bende poşetin içine bakınca para ve altın olduğunu gördüm ve kendi sosyal medyamda paylaştım. Kan ter içerisinde buraya geldiler ve poşetin içerisindekileri saydırıp kendilerine teslim ettim. Poşetin içerisinde altın ve para olduğunu gördüm. Hemen ağzını kapatarak kaldırdım ve sosyal medya üzerinden yayınladım. İçerisinde ne kadar olduğunu bilmiyorum. Çok büyük bir poşetti. Düğün alışverişinden gelmişlerdi. Biz olması gerekeni yaptık" dedi.

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