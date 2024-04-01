Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 2 zehir taciri yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Siirt-Ankara seferini yapmakta olan trende yolculuk yapan F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır’dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi edinildi.

Jandarma ekipleri tarafından bahse konu tren Sivrice ilçesi Sürek tren istasyonunda durduruldu. Ekipler tarafından şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.