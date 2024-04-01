Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 2 zehir taciri yakalandı

Kaynak: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu. 2 zehir taciri yakalandı
Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Siirt-Ankara seferini yapmakta olan trende yolculuk yapan F.T. ve S.Ş.E. isimli şahısların Diyarbakır’dan Sivrice ilçesine uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi edinildi.

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Jandarma ekipleri tarafından bahse konu tren Sivrice ilçesi Sürek tren istasyonunda durduruldu. Ekipler tarafından şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

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