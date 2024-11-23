Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: İHA
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, başka illerden getirilen 20 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirilirken olayla bağlantılı 7 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadelesinde hız kesmiyor. Uyuşturucu maddeyle mücadele çerçevesinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

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Başka illerden Elazığ'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine başlatılan kapsamlı çalışmalarda, 4 gün önce eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

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Operasyonlarda, uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan, nakleden ve saklayan birbiriyle bağlantılı toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere getirildiği belirlenen 20 kilo 14 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına uyuşturucuyla mücadelede azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

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