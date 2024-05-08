Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan kişilere ve torbacılara yönelik yapılan denetimde 2 kişi tutuklandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri uyuşturucu madde kullanan kişilere ve sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı kordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan kişilereve sokak torbacılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar da 17 kişi gözaltına alındı. Bununla beraber evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Yakalanan şahısların Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlerinin ardından 15 şüpheli kişiye Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 2 şüpheli kişinin Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.

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