Elazığ’da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 13 parça halinde 3 kilo 380 gram metamfetamin, 5 parça halinde 314.28 gram sentetik kannabinoid, 2 parça halinde 28 gram esrar, 2.65 gram bonzai, 48 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olaylar sonucunda, 13 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından, 6 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.