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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu

Elazığ’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şahıs hakkında işlem yapıldı. 

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 16:31
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Elazığ’da uyuşturucu satıcıları tutuklandı

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da son bir hafta içinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. Uygulamalarda, 22 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli işlemler yapıldı.

Çalışmalar sırasında ise 266,69 gram metamfetamin, 10,99 gram kubar esrar, 1,34 gram toz esrar, 14,27 gr eroin ele geçirildi.

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