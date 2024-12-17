Elazığ'da yaban domuzları köye indi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da yaban domuzları köye indi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan kar yağışı, doğal yaşamı da etkiledi. Baskil'e bağlı Hacıhüseyinler köyünde, soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek arayan bir yaban domuzu sürüsü köye indi.

Evlerin çevresinde dolaşan ve yiyecek aradığı düşünülen yaban domuzları, bir süre sonra bölgeden ayrılarak gözden kayboldu.

Köy sakinleri, doğa şartlarının zorlamasıyla hayvanların köy çevresine kadar geldiğini belirtti.

Yaban domuzlarının köy içindeki hareketleri, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, domuz sürüsünün evlerin çevresinde dolaştığı ve daha sonra hızla uzaklaştığı anlar net bir şekilde görülebiliyor.

Kar yağışının doğadaki etkileri, vahşi hayvanların yiyecek bulma çabasını daha görünür hale getirirken, köy halkı da benzer olayların yaşanabileceğine dikkat çekerek tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Elazığ'da yaban domuzları köye indi

Elazığ'da yaban domuzları köye indi

Elazığ'da yaban domuzları köye indi

Elazığ'da yaban domuzları köye indi

Elazığ'da yaban domuzları köye indi

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