Elazığ’da yapılan asayiş uygulamasında 4 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, 5 şüpheli şahsın yapılan üst ve araç aramasında; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 8 adet kartuş, bir miktar esrar maddesi ve 8 adet lyrica hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda; Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 18 yıl, Kasten Yaralama ve Uyuşturucu Madde kullanmak suçundan 6 yıl, Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 6 ay ve Hırsızlık suçundan 1 yıl 7 ay olmak üzere, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.