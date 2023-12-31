Elazığ’daki depreme canlı yayında yakalandılar. İlk sözleri bu oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Elazığ olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dün saat 16.26’da gerçekleşen sarsıntı yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.



CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Bir yerel bir televizyon kanalında program yapanlar ise depreme canlı yayında yakalandı. O anlar canlı yayın kameralara yansıdı.

Sarsıntının yaşandığı sırada soğukkanlılığını koruyan program katılımcıları, "Burası zemini sağlam bir yer. İki katlı bir binadayız. İnşallah bir yerlerde felaket olmamıştır." dedi.